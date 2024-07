Temat blogerek modowych wciąż wywołuje w polskim show-biznesie dużo emocji, ale nie sposób odmówić im sukcesów. Ich blogi zarabiają na siebie olbrzymie kwoty, a same szafiarki już na dobre zaistniały w mediach, są też dostrzegane przez zagraniczne marki. Przypomnijmy: Sukces Maffashion już na początku roku. Jest na koszulce światowej marki

Ostatnio na profilu Maffashion na Facebooku pojawiło się wideo, które dość poważnie zaniepokoiło jej fanów. Na nagraniu, które ktoś wysłał do Julii widzimy mnóstwo jej zdjęć pokreślonych markerami z narysowanymi serduszkami i słyszymy mocno zmieniony głos, który grozi blogerce, że ją powstrzyma. Przed czym? Tego nie wiadomo. Pod wpisem pojawiły się dziesiątki komentarzy, a internauci polecali Maff, aby zgłosiła całą sprawę na policję. To jednak nie będzie konieczne.

Groźby najpopularniejszej polskiej blogerce wysyłał bowiem... Mały Głód. Postać tę z pewnością kojarzycie z reklam jogurtów Danone, a ta postanowiła teraz "porwać" Maffashion. Na Facebooku Julii pojawiło się też zdjęcie, które przybliża internautom nieco całą akcję. Skąd to całe zamieszanie?

Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, Julia Kuczyńska została zaangażowana do nowej kampanii serków. Firma chce dotrzeć do młodych odbiorców, a ich wybór nie mógł by paść na nikogo innego niż właśnie Maffashion. Blogerka nie tylko niepodzielnie rządzi w sieci pod względem ilości obserwatorów jej profili na portalach społecznościowych, ale ma też na koncie dużą kampanię na 20-lecie marki Gatta czy tytuł "Człowieka Roku" polskiego internetu. Dodajmy do tego obecność na wielu okładkach czy koszulkach międzynarodowych marek.

Poniżej filmiki "porywacza" Maffashion czyli "Małego Głoda". Fajne podejście do promocji?

Wizerunek Maffashion na koszulkach międzynarodowych marek: