Cudze chwalicie, swego nie znacie... Po sukcesie Ewy Minge w Nowym Jorku, przyszła pora na kolejnego utalentowanego polskiego projektanta. Tym razem to Maciej Zień będzie podbijał rynek mody i to w samej jej stolicy - w Paryżu! Zień zaprezentuje tam kolekcję na wiosnę 2012 roku.

Reklama

Kolekcja zatytułowana "Look at Me" została zainspirowana niepokojącą instalacją artysty Pawła Wociala o tym samym tytule. Dzieło stało się dla projektanta symbolem antagonizmów współczesnego świata. Sama kolekcja pełna jest agresywnych kontrastów i odważnych rozwiązań.



- Po ostatniej kolekcji (180 stopni), to kolejny etap zmian w mojej twórczości. Wciąż uważam się za artystę, myślę jednak bardziej konstrukcyjnie i racjonalnie. Być może jest to efekt mojej fascynacji architekturą, może oznaka dojrzałości twórczej. Myślę, że ta kolekcja dla wielu będzie jeszcze większym zaskoczeniem, niż poprzednia - zdradza projektant.



Kolekcja, w której pojawią się zarówno damskie, jak i męskie sylwetki, ujrzy światło dzienne już 30. września w Paryżu. Warszawski pokaz kolekcji odbędzie się w listopadzie.



Warto dodać, że do grona wielbicielek talentu Zienia należą największe światowe gwiazdy. Skromna część z nich to: topmodelka Jodie Kidd, prywatna stylistka Madonny - Victoria Fernandez, Eva Herzigova czy francuska diwa Patricia Kaas.



Ciekawe co tym razem zaprezentuje Maciej Zień?



chimera