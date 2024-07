Jednym z najgłośniejszych skandali minionego roku był pokaz Macieja Zienia w kościele.Wydarzenie spotkało się z mieszanym odbiorem, a szczególnie oburzeni byli parafianie, którzy nawet modlili się za sprofanowany w ich mniemaniu kościół. Przypomnijmy: Zorganizowano specjalną mszę PRZEBŁAGALNĄ za pokaz Zienia w kościele

Teraz projektant postanowił opowiedzieć o kulisach przygotowań do wydarzenia i swoim podejściu do kontrowersyjnego tematu. W (jak zajawiono na okładce) "spowiedzi z Piotrem Najsztubem" dla "Vivy!", Zień nie ukrywa, że pomysł na zaprezentowanie kolekcji w takim miejscu od początku budził sporo emocji w nim samym.

- Początek kolekcji powstawał pod wpływem myślowych wędrówek. Odpłynąłem totalnie, zacząłem oglądać, szperać w Internecie, co może być ciekawego, i nagle natknąłem się na tematy bardzo kościelne. Zacząłem od Mieszka I, a później pomyślałem sobie: Matko święta, jaka potęga, jaka to jest niesamowita moc, jaka energia! Tylko jednego dnia trochę zwątpiłem, złapałem stracha.

Zień utrzymuje, że miał wsparcie proboszcza w realizacji pomysłu:

- Jak wszedłem do tego kościoła i powiedziałem do księdza proboszcza: "Trochę się boję, w sumie nie wiem jak to będzie odebrane". A on mówi: "Słuchaj, sam sobie wybrałeś taki trudny temat, więc teraz musisz go zrealizować".