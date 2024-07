W piątek odbył się pokaz najnowszej kolekcji Macieja Zienia "Jestem". Pokazy Zienia to zawsze najważniejszy punkt sezonu w polskiej modzie, ale tym razem wydarzenie przebiegło w atmosferze skandalu. Prezentacja kolekcji odbyła się bowiem w... kościele. Przypomnijmy: Gwiazdy w drodze do kościoła na pokaz Zienia

Pokaz wywołał mnóstwo kontrowersji, a Kuria Warszawska wydała nawet specjalne oświadczenie, w którym przeprosiła wszystkich urażonych wydarzeniem i zasugerowała, że proboszcz parafii św. Augustyna został przez organizatorów wprowadzony w błąd i poinformowano go jedynie o zamkniętym pokazie sukien ślubnym.

W związku z prezentacją projektów mody, jaka odbyła się w dn. 8 listopada br. w kościele św. Augustyna w Warszawie, Kuria Archidiecezji Warszawskiej oświadcza, iż Ks. Proboszcz parafii wyraził zgodę na powyższą prezentację w dobrej wierze i z zapewnieniem, że będzie to zamknięty pokaz strojów ślubnych. W rzeczywistości odbył się typowy pokaz mody, co stanowi nadużycie zarówno w stosunku do sakralności miejsca, jakim jest świątynia, jak również wobec zaufania, jakie wykazał Ks. Proboszcz odpowiedzialny za tę świątynię - mogliśmy przeczytać na stronie internetowej Archidiecezji Warszawskiej.