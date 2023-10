Motyw przewodni tegorocznej edycji Party Fashion Night? Reflection! Nie mogło więc zabraknąć cekinów i innych (pełnych błysku) elementów, które sprawiły, że ten event był niezwykłym doświadczeniem wizualnym. Zobaczcie wideo i przenieście się z nami do cudownego świata zjawiskowej mody!

Perwoll x Maciej Zień: szlachetna idea Rethink Fashion

Niezmiernie cieszy nas fakt, że już od dłuższego czasu moda zmierza w odpowiedzialnym kierunku i staje się bardziej zrównoważona. Coraz więcej projektantów z całego świata, tworząc nowe ubrania, bierze pod uwagę nie tylko ich design i jakość, ale także ekologiczne aspekty. Doskonałym tego przykładem jest Maciej Zień.

Jeśli ty też interesujesz się modą, z pewnością idea pokazu Perwoll x Maciej Zień Rethink Fashion nie jest ci obca. Jej głównym założeniem jest to, aby nadawać ubraniom drugie życie, przedłużając na wiele sposobów możliwość ich użytkowania.

Tym razem Maciej Zień wybrał 5 stylizacji, które zaprezentował gościom na Torze Wyścigów Konnych Służewiec - w miejscu, w którym odbywała się tegoroczna edycja Party Fashion Night.

Warto wspomnieć, że podczas poprzedniego pokazu marki Perwoll i Macieja Zienia wszystkie projekty były przerobionymi przez projektanta ubraniami kupionymi m.in. w sklepach z używaną odzieżą, a także kreacjami z jego poprzednich kolekcji. Maciej Zień odważnie i z rozmachem „odświeżył” marynarki, sukienki czy spodnie, sprawiając, że (choć pochodziły ze starszych kolekcji) wciąż genialnie wpisują się w obowiązujące trendy. Uwielbiamy nieśmiertelność tych projektów!

Podczas pokazu Rethink Fashion na wybiegu pojawiła się m.in. Dominika Wysocka, ambasadorka marki Perwoll, i Nicole Akonchong. Dziewczyny, obie znane z programu Top Model, zachwyciły gości swoimi stylizacjami. Srebrna, połyskująca sukienka Nicole genialnie wybijała się na tle większości złotych projektów. Z kolei szary garnitur przyozdobiony kryształkami od Swarovskiego i kontrastującymi piórami, w którym mieliśmy okazję zobaczyć Dominikę Wysocką, to uniwersalna (i piękna!) stylizacja, którą śmiało założyłybyśmy do pracy czy na randkę.

Strefa Perwoll podczas Party Fashion Night

Chcesz przedłużyć życie swoich ubrań? Poza „odświeżaniem” starych ubrań na wiele sposobów i odpowiednim przechowywaniem odzieży, warto też dbać o ich odpowiednią pielęgnację. Korzystaj z odpowiednich, najwyższej jakości środków do prania, takich jak te od marki Perwoll.

Podczas Party Fashion Night goście mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na ściance Perwoll, a także otrzymać wybrane produkty marki Perwoll i m.in. gumki do włosów, które wykonano… ze starych sukienek (how cool is that?!).

Pokaz Perwoll x Maciej Zień #rethinkfashion to esencja fascynującego świata mody odpowiedzialnej, gdzie wyjątkowy design miesza się z wysoką jakością i trwałością.