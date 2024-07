1 z 5

Maciej Zakościelny z synkiem! Przystojny aktor po raz pierwszy od narodzin chłopca zabrał go na oficjalną imprezę. Zakościelny przyjechał z dzieckiem na wielkie, mikołajkowe spotkanie z gwiazdami w jednym z hoteli. Dumny tata prowadził wózek w którym spał kilkumiesięczny chłopiec. Ależ to był uroczy widok! Oprócz Macieja Zakościelnego na imprezie pojawił się również jego kolega, świeżo upieczony tata, Kuba Wesołowski. Kto wie, być może już wkrótce również i on zaprezentuje się z wózkiem i swoją córeczką!

Zobacz zdjęcia Macieja Zakościelnego!

