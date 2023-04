Odmieniony Maciej Zakościelny szaleje w kuchni. Internautka: "Czemu bez spodni?"

Maciej Zakościelny po raz pierwszy pokazał zdjęcie swojego synka! Aktor został tatą już siedem miesięcy temu, jednak do tej pory nie chwalił się maleństwem na portalach społecznościowych. Teraz jednak pokazał urocze zdjęcie z chłopcem, z którym jak napisał, oglądał rozdanie Oscarów. Urocza fotka Macieja Zakościelnego zachwyciła internautów. Maciej Zakościelny pokazał zdjęcie z synem O tym, że Maciej Zakościelny zostanie tatą dowiedzieliśmy się zaledwie miesiąc przed narodzinami dziecka. Jedna z gazet opublikowała wówczas zdjęcia partnerki aktora z bardzo dużym ciążowym brzuszkiem. Kilka tygodni później narodził się synek Macieja Zakościelnego. Od tamtej pory aktor nie pokazywał zdjęć z maleństwem, chociaż raz pojawił się z nim na oficjalnej imprezie. Teraz jednak zdecydował się pochwalić swoim szczęściem. Dobrze się ogląda Oskary w miłym towarzystwie - napisał pod zdjęciem. Fani byli zachwyceni słodkim zdjęciem. Co pisali w komentarzach? O tak to jest najlepsze towarzystwo 😍😍 O jakie urocze zdjęcie <3 pozdrowienia dla Was obu! Rola życia !!🎉🎊 Tata aktor, wspólne oglądanie Oscarów... Ciekawe, czy synek Macieja Zakościelnego pójdzie w ślady taty:) Zobaczcie zdjęcie Macieja Zakościelnego z synkiem! Zobacz także: Co zrobić, kiedy niemowlę budzi się w nocy: zasypianie w łóżeczku, kołysanki i stały rytm dnia​ Maciej Zakościelny pozuje z synem. To pierwsze zdjęcie aktora z dzieckiem, jakie pokazał swoim fanom.