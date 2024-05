Ewa Farna to nie tylko utalentowana wokalistka, ale również żona i mama dwójki dzieci. Artystka jednak ceni sobie prywatność swojej rodziny i rzadko pokazuje, co u nich słychać. Teraz postanowiła jednak zrobić wyjątek i pokazała wspólną chwilę z synkiem. W czerwcu chłopiec skończy już 5 lat!

Ewa Farna pokazała urocze nagranie z synkiem

Ewa Farna występuje na scenie od dziecka i to właśnie dzięki muzyce odnalazła swoją drugą połówkę. Wokalistka jest w związku z Martinem Chobotem, który przez długi czas był członkiem jej zespołu. Ich miłość została zbudowana na przyjaźni i trwa już 1o lat. W 2017 roku para postanowiła powiedzieć sobie sakramentalne "tak" w tajemnicy przed mediami i do dziś chronią swojej prywatności. We wrześniu Ewa Farna z mężem będą świętować kolejną rocznicę swojego związku, o którym tak niewiele opowiadają. Owocem ich miłości jest ich dwójka dzieci: prawie 5-letni Artur i 2 -letnia Ella.

Na Instagramie Ewa Farna głównie skupia się na publikowaniu postów dotyczących swojej pracy lub jej kulis. Rzadko kiedy wokalistka chwali się kadrami u boku męża czy dzieci, jednak ostatnio postanowiła zrobić wyjątek i uwieczniła wspólne chwile na spacerze ze swoim synkiem. W tle artystka dodała swoją piosenkę po czesku "Umamy", która opowiada o tym, co daje jej macierzyństwo. Mamy nadzieje, że wokalistka coraz częściej będzie nas zaskakiwać takimi kadrami.

W "Dzień dobry TVN" Ewa Farna przyznała, że macierzyństwo potrafi być dla niej wyzwaniem, ale jest bardzo wdzięczna za swoją rodzinę.

To nie jest tak, że ja daję radę ze wszystkim, czasem mam takie uczucie, że nie daję rady. Jestem świadoma, że jestem bardzo uprzywilejowana — mam zdrowe dzieci, super męża, pracę, którą mogę dostosować czasowo do siebie

