Obecny sezon show Kuby Wojewódzkiego stoi na zdecydowanie wyższym poziomie niż poprzedni - showman zaprasza interesujących gości, sam też zdaje się być w lepszej formie. Niemal każdy odcinek dostarcza rozmów i cytatów, które jeszcze długo będziemy pamiętać. Przypomnijmy: Szulim zawstydziła nawet Kubę. Wszystko przez anegdotę o drugiej dziurce

Nikt nie miał chyba wątpliwości, że podobnie będzie dzisiaj, gdy na słynnej kanapie zasiadł Maciej Stuhr. Aktor promuje obecnie film "Obywatel", który został wyreżyserowany przez jego ojca. Rozmowa toczyła się w szybkim tempie, a panowie przerzucali się co raz to błyskotliwszymi ripostami. Dyskusja dotknęła też poważniejszych tematów. Stuhr zdradził między innymi kulisy rozpraw sądowych z tabloidami i zdradził, że dwie największe gazety zaproponowały mu skandaliczne według niego warunki ugody.



Miałem spotkanie z takim panem agentem od wizerunku, ale to zupełnie nie dla mnie. Ja jestem dumny z tego, że powiedziałem dość (tabloidom - przyp. red.), że pewnych rzeczy się po prostu nie robi, a on powiedział, że to był strzał w kolano. Mam teraz takie różne sprawy z dwiema gazetami codziennymi i wiesz co oni zaproponowali? Powiedzieli żyjmy w przyjaźni - wycofajmy sprawę to wtedy będą pisać o mnie dobrze - wyznał.