Jerzy Stuhr zdecydował się zabrać głos w sprawie zdarzenia drogowego z jego udziałem. Gwiazdor za pośrednictwem facebookowego profilu swojego syna wydał oświadczenie i nie tylko przeprosił za swoją decyzję, którą było prowadzenie auta pod wpływem alkoholu. Jerzy Stuhr zdementował też jedno z medialnych doniesień na temat incydentu!

Maciej Stuhr za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał oświadczenie swojego ojca, Jerzego Stuhra, w sprawie incydentu, który miał miejsce 17 października. Przypomnijmy, że biuro prasowe policji potwierdziło doniesienia medialne dotyczące zdarzenia drogowego, w którym brał udział Jerzy Stuhr. Informacja, że 75-letni aktor kierował pojazd pod wpływem alkoholu, wywołała medialną burzę. W sieci zawrzało, że to już kolejna znana osoba, która zdecydowała się na taki krok. Jak wiadomo, jakiś czas temu za jazdę pod wpływem alkoholu została skazana Beata Kozidrak.

Teraz Jerzy Stuhr za pośrednictwem facebookowego profilu swojego syna przekazał swoje oświadczenie. Najpierw jednak głos zabrał Maciej Stuhr, który nie ukrywa, że cała rodzina była zdruzgotana informacją o drogowym incydencie z udziałem jego ojca.

W swoim oświadczeniu Jerzy Stuhr otwarcie przeprasza za swoją decyzję, którą wprost nazywa "najgorszą w życiu" i dementuje też informacje na temat rzekomej, kontrowersyjnej sytuacji na miejscu zdarzenia:

Internauci błyskawicznie zareagowali na oświadczenie Jerzego Stuhra i piszą wprost, że choć zachowanie aktora było naganne, to ważne, że jest gotowy ponieść konsekwencje:

- Każdy z Nas popełnia błędy. Grunt, to je zrozumieć i ponieść konsekwencje.

- Postępowanie naganne, zatem ważnym jest by konsekwencje godnie na klatę przyjąć.

- Każdemu może się zdarzyć ,co nie znaczy, że jest to ok. Ważne by wyciągnąć wnioski.

- Też ubolewam. Ważne, że nikomu się nic nie stało - piszą internauci.