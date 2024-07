Maciej Stuhr na prezydenta? Taka sugestia pojawiła się na jednym z popularnych profili na Facebooku. Po wystąpieniu aktora na poniedziałkowej gali rozdania Orłów w sieci zawrzało. Hitem internetu jest filmik, na którym Maciej Stuhr wręcza statuetkę dla najlepszej aktorki drugoplanowej i wygłasza przemówienie pełne politycznych aluzji.

Reklama

Gwiazdor najwidoczniej chciał rozładować atmosferę na gali, co z pewnością mu się udało. Zresztą sam potem uzasadnił swoim fanom, skąd pomysł na taką mowę.

Internauci bardzo docenili żart Macieja Stuhra. Powstał też mem, który ma zachęcić gwiazdora do tego, aby kandydował na prezydenta. Zdjęcie w ciągu godziny polajkowało już ponad 2000 osób, a lawina lajków rosła z minuty na minutę!

Co na to sam zainteresowany? I czy rzeczywiście Maciej Stuhr sprawdziłby się w roli głowy państwa? Jak sam ostatnio wyznał z obecnym prezydentem Andrzejem Dudą kończył to samo lideum...

Zobacz także

Zobacz: Anna Cieślak i Maciej Stuhr zostali ambasadorami Mitsubishi. Dostali auta warte... nawet 200 tys. zł!

Maciej Stuhr na prezydenta?

JEST PO PROSTU GENIALNY.KLIKAJCIE, JEŚLI CHCECIE MU DAĆ POWÓD DO DUMY :)-----------------polub nas zanim będzie za późno: www.sokzburaka.pl

Posted by Sokzburaka on 8 marca 2016

Wystąpienie Macieja Stuhra na Orłach robi furorę

Reklama

Wystąpienie Macieja Stuhra na Orłach