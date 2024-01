We wtorek, 23 stycznia, prezydent Andrzej Duda zakończył procedurę ułaskawieniową zastosowaną wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, a obaj politycy jeszcze tego samego dnia opuścili zakłady karne. Na konferencji prezydenta RP obecne były również żony ułaskawionych - Roma Wąsik i Barbara Kamińska. Wymowny gest tej drugiej zwrócił szczególną uwagę widzów i wywołał niemałe oburzenie!

Sprawa skazania, a następnie ułaskawienia Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego podzieliła niemal wszystkich Polaków, którzy przez ostatnie tygodnie z ogromnym zainteresowaniem śledzili losy polityków PiS. Ostatecznie we wtorek, 23 stycznia, prezydent RP ułaskawił Kamińskiego i Wąsika, a podczas konferencji w Pałacu Prezydenckim były obecne również ich żony. Barbara Kamińska i Roma Wąsik nie kryły ulgi związanej z decyzją głowy państwa.

Podczas przemówienia Andrzeja Dudy widzowie zwrócili uwagę na pewien szczegół - chodzi o mimikę Barbary Kamińskiej. Żona byłego szefa CBA, która w ostatnim czasie pokazywała się publicznie wyraźnie załamana, w pewnym momencie ... puściła "oczko" w stronę kamer.

A Pani Kamińska do kogo tak dyskretnie puściła oczko i uśmiechnęła się?

Zobacz także: Żona Wąsika o dramatycznej codzienności bez męża. "Jest za zimno, powinnam zrobić cieplej. Ale jak?"

W sieci pojawiła się prawdziwa lawina komentarzy i spekulacji dotyczących adresata gestu Barbary Kamińskiej, które szybko zostały jednak rozwiane przez kancelarię prezydenta RP.

Tak, żona posła Mariusza Kamińskiego mrugnęła podczas konferencji. Mrugnęła do Syna Mariusza Kamińskiego, który był naprzeciwko. Stałam obok

Tuż po zakończeniu konferencji żony ułaskawionych udały się pod zakłady karne w Radomiu i Przytułach Starych, by spotkać się ze swoimi mężami. Wąsik i Kamiński formalnie zakończyli odbywanie kary i zwrócili się do zgromadzonych.

Chcę podziękować z całego serca za to, że byliście z nami. Jesteście wspaniali. Chcę również bardzo podziękować mojej żonie i mojemu synowi. Jestem gotów do dalszej walki. To może być długa droga, ale zwyciężymy na pewno

- powiedział Mariusz Kamiński tuż po wyjściu na wolność.