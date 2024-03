Od początku "Tańca z gwiazdami" trudno nie zauważyć, że Iwona Pavlović raczej nie pała do Dagmary Kaźmierskiej zbytnią sympatią. Internauci stają w obronie celebrytki i twierdzą, że jurorka się na nią "uwzięła". Czyżby nawet produkcja show postanowiła zażartować sobie z całej sytuacji? Nie uwierzycie, co opublikowali.

"Taniec z gwiazdami" żartuje z relacji Iwony Pavlović i Dagmary Kaźmierskiej?

Obecna edycja "Tańca z gwiazdami" wydaje się najgłośniej komentowaną w mediach. Jeszcze przed jej startem, gdy ogłoszono wszystkich uczestników, emocji nie brakowało, a pierwszy odcinek odbił się niezłym echem. Ciężko raczej zaprzeczyć, że w gronie gwiazd, o których od samego początku mówi się najwięcej, są Roksana Węgiel czy... Dagmara Kaźmierska!

Udział bohaterki TTV najpierw wywołał skrajne odczucia (ze względu na jej problemy z nogami), ale widzowie szybko się do niej przekonali i dziś trzymają za nią kciuki. Jej występy zbierają ogromne pochwały, co z pewnością ją cieszy, tym bardziej, że jurorzy nie są dla niej i Marcina Hakiela zbyt łaskawi. Szczególnie Iwona Pavlović nie oszczędza celebrytki, na każdym kroku wytykając jej błędy. Internauci bronią Dagmary Kaźmierskiej i snują podejrzenia, że jurorka pała do niej niechęcią. Wygląda na to, że teraz i sama produkcja show dorzuciła od siebie trzy grosze.

fot. Piętka Mieszko/AKPA

Na oficjalnym Instagramie "TzG" pojawił się fragment dyskusji pomiędzy Pavlović a Kaźmierską, w której tancerka wytyka uczestniczce, że tańczyła na "ugiętych nóżkach".

Nie zginam nogi w prawym kolanie, przepraszam! - grzmiała Dagmara.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Z filmiku stworzono mem, dopisując do niego żartobliwie: "Ja na WFie". Tymczasem internauci nie mogą się powstrzymać od śmiechu. Pojawiły się głosy, że komuś "w końcu" udaje się przygadać Iwonie Pavlović.

I w końcu znalazł się ktoś, kto Iwonkę gasi na miejscu, a nie się poddaje

Pani Dagmarka ma charakter i jest sobą. I za to ją lubię. Nie daje się, jest silna i pewna siebie

Iwonka zawsze budziła respekt i strach. Dagmara da jej popalić haha

Dagmara wymiata jak zawsze

Czekacie na kolejny występ Dagmary Kaźmierskiej i Marcina Hakiela?

