Anna Cieślak i Maciej Stuhr zostali ambasadorami Mitsubishi Motors. I dlatego dostali po samochodzie wartym 140 tys. zł! Ania dostała biały Mitsubishi ASX, a Maciej Stuhr Mitsubishi Outlander PHEV.

Mamy zdjęcia z przekazania kluczyków aktorom. Dlaczego zdecydowano się na Annę i Macieja?

Bardzo zależało mi, by to właśnie Anna Cieślak i Maciej Stuhr reprezentowali markę – mówił w imieniu firmy jej prezes Yasuyuki Oyama, podczas ceremonii przekazania kluczyków do nowych aut. Mamy nadzieję, że pozostaną z nami na dłużej. Życzę obydwojgu wiele wspaniałych i niezapomnianych podróży za kierownicą Mitsubishi – dodał prezes.

Ania Cieślak z radością zgodziła się zostać ambasadorką marki, a nowy samochód bardzo jej się przyda.

Maciej Stuhr dostał model Mitsubishi Outlander PHEV wart 220 tysięcy zł!

Mitsubishi Outlandera PHEV to pierwsza na świecie hybryda SUV-a z elektrycznym napędem na cztery koła i zarazem najlepiej sprzedającego się w Europie samochodu hybrydowego typu plug-in. Maciej Stuhr cieszy się, ze będzie mieć nową "zabawkę".

Zobacz także

Jestem "gadżeciarzem" i nic na to nie poradzę - po prostu lubię to! Lubię nowinki, nowe technologie, które w prosty sposób poprawia jakość mojego życia, a do tego są efektowne. O Mitsubishi wiedziałem dotąd tyle, że odnosi sukcesy w sportach motorowych - to jednak było dla mnie odległe i abstrakcyjne. Zacząłem interesować się ich działaniami, kiedy poczytałem o staraniach na rzecz ekologii. Od paru lat staram się prowadzić ekologiczny tryb życia i dbam o to, jaką planetę pozostawimy po sobie naszym dzieciom. Ekologiczny profil Outlandera PHEV jest powalający – komentuje Maciej Stuhr.