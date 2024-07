Maciej Stuhr na Orłach 2016 nie zawiódł. Aktor wręczył nagrodę dla najlepszej drugoplanowej roli kobiecej, ale zanim to zrobił, postanowił trochę pożartować z nowej władzy i obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Było bardzo ostro!

Przed wręczeniem nagrody Maciej Stuhr krótko wyjaśnił, jaką miał rolę. Nie zabrakło nawiązań do słynnych już słów Jarosława Kaczyńskiego o "gorszym sorcie Polaków", Lecha Wałęsy, żołnierzy wyklętych, ale i katastrofy smoleńskiej:

Przyszedłem dziś do państwa, żeby ogłosić najlepszą aktorkę drugiego sortu. Przepraszam, chciałbym być dobrze zrozumianym, aktorzy drugiego planu to nie jest armia artystów wyklętych, przeklętych, przepraszam, to nie jest aktor, który gdzieś w tle się Wałęsa, oj, pałęta. Aktor, aktorka drugiego planu to jest ktoś, na czym stoi film jak na oponie ...opoce. […] Miało być poważnie, a państwo macie tu tupolew... - mówił Maciej.