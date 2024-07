Maciej Rock poprowadzi Top Chef. Gwiazdy od kuchni.

Maciej Rock poprowadzi nowy program Polsatu "Top Chef. Gwiazdy od kuchni"! Niedawno okazało się, że program "Must be the music", który prowadził Maciej Rock, spada z anteny, ale prezenter, jak widać, nie musi martwić się o pracę.

Maciej Rock prowadzącym "Top Chef. Gwiazdy od kuchni"

"Top Chef. Gwiazdy od kuchni" to nowy format Polsatu. W show spotka się około 20 gwiazd, które zmierzą się w gotowaniu. Wśród nich m.in. Edyta Pazura, Piotr Galiński, Rafał Maserak, Edyta Pazura. W jury zasiądą zaś: Wojciech Amaro, Ewa Wachowicz i Maciej Nowak. W programie nie zobaczymy Grzegorza Łapanowskiego. Prowadzącym będzie zaś Maciej Rock:

W kuchni bywam asystentem. Za to bardzo lubię jeść. Na szczęście w programie mamy troje jurorów doskonale znających się na gotowaniu - mówi w Fakcie Maciej Rock.

Będziecie oglądać Top Chefa z gwiazdami?

W show zobaczymy m.in. Anitę Sokołowską.

W "Top Chef. Gwiazdy od kuchni" zmierzy się m.in. Edyta Pazura.