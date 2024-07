Dramatyczne chwile, które przeszli Justyna Steczkowska i jej mąż Maciej Myszkowski, zmieniły wiele w życiu ich rodziny. Artystka, po chorobie nowotworowej męża, uświadomiła sobie, że życie jest kruche. Gdy para pokonała kryzys, w ich rodzinie pojawiło się trzecie dziecko, córeczka Helena.

Zawsze bardzo chciałam mieć dzieci. Dziś to największe nasze skarby, a Helenka to taka wisienka na torcie. Bardzo chciałam mieć córkę, ale coraz trudniej było mi znaleźć siłę i odwagę, żeby wziąć pełną odpowiedzialność za to słodkie maleństwo i wszystko, co jest związane z pojawieniem się nowego człowieka na Ziemi. Ale kiedy Maciek zachorował, zrozumiałam, jak kruche jest życie… Mówić o tym, a otrzeć się o śmierć i zrozumieć to całą duszą, to coś zupełnie innego. Dlatego chciałam zrobić coś dla niego, coś dla nas i jest nasza Helena. Nasze spełnione marzenie i najpiękniejszy prezent, jaki mogłam podarować mężowi - mówiła Justyna Steczkowska w wywiadzie dla "Grazii".