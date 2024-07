Mąż Justyny Steczkowskiej już od jakiegoś czasu zmaga się z ciężką chorobą. Ze względu na dramat swojego partnera, Steczkowska zawiesiła swoją działalność artystyczną i skupiła się na walce Myszkowskiego z nowotworem.

Okazuje się, że mąż gwiazdy najprawdopodobniej wyszedł z tej walki zwycięsko! Steczkowska podzieliła się ze swoimi fanami radosną nowiną i zapowiedziała, że wraca do śpiewania!

- Wszystko zaczyna wracać do normy. Dziękuję Wam raz jeszcze za wsparcie. Daliście nam nieprawdopodobną siłę i wiarę w wygraną. Teraz ze zdwojoną siłą wracam do pracy- czytamy na oficjalnej stronie piosenkarki.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za Justynę Steczkowską i jej męża!

