Maciej Musiałowski był kolejnym gościem cyklu "Życie od nowa". W poruszającej rozmowie z Joanną Przetakiewicz dla Viva.pl, aktor opowiedział o swoim życiu. Nie tylko tych pięknych momentach, ale również trudnych. Wrócił wspomnieniami do czasów szkoły teatralnej, poruszając trudny temat mobbingu, do którego dochodziło wobec uczniów przez niektórych wykładowców. Nie zamierzał pozwalać na takie traktowanie:

Maciej Musiałowski jest dziś jednym z najbardziej cenionych artystów młodego pokolenia. Jednak jego droga w aktorstwie wymagała wielu poświęceń. Już jako początkujący aktor starał się łączyć szkołę z zawodowymi projektami. Jednak jego okres kształcenia się w łódzkiej filmówce to nie tylko mnóstwo nauki ale również traumatyczne sytuacje, na które nie pozostawał obojętny. W rozmowie z ramach cyklu "Życie od nowa" dla Viva.pl, Maciej Musiałowski opowiedział o mobbingu, z którym musieli nierzadko mierzyć się jego koledzy z roku:

Maciej Musiałowski za swoje reakcje na karygodne zachowania wykładowców nie raz był zawieszany. Aktor przytoczył jeden ze wstrząsających przykładów: