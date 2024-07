Maciej Musiał to jedna z największych gwiazd młodego pokolenia w naszym kraju. Wielki sukces odniósł dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl" w którym gra najstarsze dziecko Małgorzaty Kożuchowskiej i Tomasza Karolaka. Na naszych oczach wyrósł na młodego mężczyznę, który ma coraz większe wzięcie w branży, a co za tym idzie - otrzymuje nowe propozycje. Od niedawno występuje w roli prowadzącego "The Voice of Poland". Coraz częściej widywany jest również w towarzystwie pięknych kobiet. Przypomnijmy: Maciej Musiał ma romans? Kim jest tajemnicza dziewczyna u jego boku

Do tej pory finansami aktora zarządzała jego mama, która pełniła również rolę jego menedżera. Musiał wielokrotnie powtarzał, że jest to dla niego bardzo ważna osoba i nie wstydził się pokazać z nią podczas wspólnej sesji, która niedawno znalazła się w magazynie "Viva!". Wygląda jednak na to, że Maciej zdecydował się na małą zmianę - Anna Markiewicz-Musiał została właśnie zwolniona przez własnego syna, a jej miejsce zajął profesjonalista, który będzie dbał o zarobki aktora. Magazyn "Rewia" podaje, że taka zmiana wynika z tego, że młody gwiazdor chciałby teraz zarabiać więcej na reklamach i częściej pojawiać się na imprezach z których mógłby czerpać profity.

Czy ta zmiana wyjdzie mu na dobre, przekonamy się już wkrótce.

