Maciej Musiał to jeden z najprzystojniejszych aktorów młodego pokolenia. Nastoletni gwiazdor podbija serca dziewczyn z całej Polski, ale oficjalnie nie jest z nikim związany. Ostatnio pojawiło się sporo plotek, że Maciej mocno flirtuje z Agnieszką Więdłochą, którą poznał na planie serialu "Czas Honoru". Parę widziano razem na romantycznej randce. Przypomnijmy: Musiał ma nową dziewczynę? Randkował ze znaną aktorką

Wszystkie fanki młodego gwiazdora mogą jednak odetchnąć z ulgą, bowiem wszystko wskazuje na to, że aktorska para tylko się przyjaźni i romansie nie może być mowy. W rozmowie z "Show" Więdłocha przyznała, że z Musiałem łączy ją tylko praca i korepetycje, których mu regularnie udziela. Agnieszka pomaga Maćkowi w przygotowaniach do egzaminów do szkoły teatralnej, stąd taka intensywność ich spotkań w ostatnim czasie. Dodaje też, że znają się już od dawna.



Poznałam go wiele lat temu, zanim jeszcze został idolem nastolatek. Jego tata jest w tej samej agencji aktorskiej co ja, dlatego okazji do spotkań nie brakowało. Przyjaźnimy się - komentuje dla "Show" Więdłocha.

Jesteśmy trochę zawiedzeni, bo naszym zdaniem Agnieszka i Maciek stanowiliby naprawdę ładną parą. Jak myślicie?

