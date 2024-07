Maciej Musiał pokazał swoim fanom na Instagramie wzruszające zdjęcie. Okazuje się, że aktor razem ze swoim dziadkiem 93-letnim Marianem Markiewiczem, żołnierzem AK, wybrał się na uroczysty pogrzeb Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki". Maciej Musiał na zdjęciu trzyma swojego dziadka za rękę.

Fotka młodego aktora wywołała wielkie emocje wśród jego fanów w sieci. Internauci byli pod wielkim wrażeniem postawy Macieja Musiała. Co pisali?

Maciej Musiał nigdy nie ukrywał, że łączy go szczególna więź z jego dziadkiem. Gwiazdor serialu "Rodzinka.pl" w jednym z wywiadów bardzo ciepło mówił o Marianie Markiewiczu.

Dziadka szanuję i kocham go bardzo. Ma on 92 lata i jest wspaniałym człowiekiem, który walczył i wyzwalał Wilno. Na początku walczył sam, później z Rosjanami, po wojnie długo siedział w więzieniu. Był Żołnierzem Wyklętym. To niesamowite, ile on ma w sobie ciepła, radości i dobroci w kontraście do tego, co przeszedł- w 2015 roku mówił w wywiadzie dla Telewizji Republika.