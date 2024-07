Jak Maciej Musiał wspomina swój pierwszy raz w telewizji? Okazuje się, że aktor doskonale pamięta to, co wydarzyło się kilkanaście lat temu. Dzisiaj jest jedną z najbardziej rozpoznawanych osób młodego pokolenia, a kilka tygodni temu otrzymał prestiżową TeleKamerę w kategorii "Nadzieja telewizji". Takie wyróżnienia zobowiązują. Nam Maciej Musiał opowiedział o swoim pierwszym razie na szklanym ekranie. Co powiedział?

Pierwszy raz w telewizji? Ten pamiętam. On był długi, przygotowany, wyczekany, świadomy w niezbyt późnym wieku, bo miałem wtedy 8 lat. To nie są popularne wtedy pierwsze razy w telewizji, ale mi się udało. Pewnie przez pryzmat tego, że pochodzę z aktorskiej rodziny i mój tata, który był na castingu, zabrał mnie ze sobą, bo potrzeba było syna. I zagraliśmy razem w reklamie soku.

Maciej Musiał wspomina pierwszy raz w telewizji

