Maciej Musiał odebrał w poniedziałek TeleKamerę 2016 w kategorii Nadzieja Telewizji, pokonując m.in. Martę Manowską. My zapytaliśmy młodego gwiazdora, czy rzeczywiście chciałby zostać prezenterem, tak jak Tomasza Kammel, jego kolega z pracy. Okazuje się, że Maciej Musiał wolałaby pójść w stronę wybitnego artysty, Gustawa Holoubka. Zaznaczył jednak, że zgodnie z jego filozofią życiową, trzeba przyjmować wszystko, jakim jest:

Ja chcę być Holoubkiem, a nie Kammelem. Ja mam taką filozofię życia, żeby wszystko akceptować, przyjmować i iść do przodu. Jak pójdę w tą stronę, to super, jak nagle poczuję powołanie do bycia naukowcem, to też super - mówi nam Maciej.