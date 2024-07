Maciej Musiał szuka żony! W ostatni weekend gościł na weselu. Oczywiście nie sam, bo zabrał na nie 20-letnią Martę Ziębakowską - Miss Ziemi Łódzkiej. Ale najwidoczniej to nie jest miłość... Po imprezie Maciej wstawił zdjęcie z młodą parą, która brała ślub i dał ogłoszenie: "Szukam żony".

Maciek Musiał skończył właśnie pierwszy rok na wydziale aktorskim w Krakowie i wraca do pracy w show-biznesie. Czy założenie rodziny będzie kolejną rewolucją w jego życiu? Romantyczny Maciek napisał, że "Śluby są piękne" i wygląda na to, że chciałby niebawem przeżyć swój.

Jaki jest odzew na jego ogłoszenie o poszukiwaniu żony?

- Czekałam na ciebie

- Ja jestem dobrą kandydatką

- Nie szukaj toć ja nią zostanę

- Po co szukać jak sama przyjdzie ???????? zobacz tylko ile masz chętnych kandydatek ???? hehehe ???????? do wyboru do koloru haha - czytamy na Instagramie aktora.