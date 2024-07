Maciej Musiał jest zakochany? Aktor był łączony z Olgą Kalicką albo Kasią Sawczuk, przez pewien czas spotykał się z Agnieszką Więdłochą, ale od dłuższego czasu nie pokazywał się z żadną kobietą u boku. Czy dziewczyna, z którą bawił się na weselu w ten weekend, jest jego nową ukochaną?

Maciej Musiał ma nową dziewczynę?

Ostatni rok był dla Macieja Musiała przełomowy. Aktor zaczął studia w szkole teatralnej w Krakowie, w związku z czym musiał zrezygnować z pracy na planie "Kocham Cię, Polsko" i ograniczyć zdjęcia do serialu "Rodzinka.pl". Maciej poświęcił się nauce i... nowej miłości? Ostatnio na Instagramie pojawiło się jego zdjęcie z pewną piękną blondynką, z którą aktor bawił się na weselu. Kim jest ta dziewczyna? To 20-letnia Marta Ziębakowska, która w czerwcu została Miss Ziemi Łódzkiej. Jej wymiary to: 89-63-89. Marta jest studentką Uniwersytetu Medycznego. Czy to nowa miłość aktora? Tego nie wiemy, ale jedno jest pewne - pięknie razem wyglądają! Wkrótce aktor wraca na ekrany telewizorów, bowiem poprowadzi jesienną edycję „The Voice of Poland’’, dlatego na pewno nadarzy się okazja, żeby mógł pokazać się na salonach z nową dziewczyną...

Maciej Musiał na weselu z piękną blondynką

Czyżby aktor znów był zakochany?

Jesienią aktor wróci na ekrany telewizorów

