Sytuacja w brytyjskiej rodzinie królewskiej wciąż nie maluje się zbyt kolorowo i to z kilku powodów. Okazuje się, że jeden z nich ostatnio przybrał na sile. Następca tronu ma już dość i nie widzi szans na pozytywny finał. "Dochodzi do momentu, w którym na dobre umywa ręce" - możemy przeczytać.

Ostatnie lata nie są łaskawe dla rodziny królewskiej... głośny ślub księcia Harry'ego z amerykańską aktorką i rozwódką, ich wyjazd z kraju i odcięcie się od krewnych, plotki o romansie księcia Williama czy choroba księżnej Kate, którą od miesięcy żyje cały świat. Sytuacja nie jest więc dla royalsów sprzyjająca, a docierające wciąż do mediów informacje wcale jej nie poprawiają.

Ostatnio głośnym echem odbiło się nagranie Kate i Williama, z kolei teraz opinia publiczna żywo dyskutuje o kolejnym wywiadzie księcia Harry'ego. On i Meghan Markle mają już na swoim koncie jeden wywiad, w którym poruszyli sporo prywatnych wątków. Tym razem młodszy syn króla Karola otworzył się na łamach ITV "Tabloids on Trail", ponownie nie rezygnując z bardziej osobistych tematów.

Jednym z poruszonych wątków była śmierć księżnej Diany. Okazuje się, że wypowiedź Harry'ego w tym temacie szczerze nie spodobała się jego starszemu bratu. Informator magazynu "New Idea" ujawnił, że po tym wywiadzie książę William się wściekł!

Co więcej, zdaniem informatora "New Idea", przez ciągłe wypowiedzi Harry'ego William przestaje widzieć szansę na pojednanie.

