Ostatnio dowiedzieliśmy się, że nie zobaczymy już Macieja Kurzajewskiego w Telewizji Polskiej. Choć niektórzy się tego spodziewali, informacja i tak wywołała ogromne poruszenie. Zasmucenie fanów było wyraźnie widoczne szczególnie w komentarzach, gdzie deklarowali, że już tęsknią za prezenterem. Czy podobne przygnębienie towarzyszy również innym pracownikom TVP? Wpis dziennikarki nie zostawił złudzeń.

Reklama

Prezenterka TVP podsumowała Macieja Kurzajewskiego

Ogłoszenie nowej śniadaniówki Polsatu spotkało się z niemałą wrzawą, szczególnie dlatego, że w gronie prowadzących mają ponoć znaleźć się Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy na początku roku zostali zwolnieni z "Pytania na śniadanie". Choć oni sami póki co się do tego nie odnieśli, potwierdzeniem może być fakt, że aktorka otrzymała własny program w Polsacie, z kolei Kurzajewski ogłosił ostatnio, że po 30 latach odchodzi z TVP!

Co prawda plotkowano o tym już od jakiegoś czasu, ale i tak informacja ta zszokowała internautów. W minionych tygodniach prezenter wydawał się bowiem świetnie spełniać w roli dziennikarza sportowego. Wygląda jednak na to, że on sam przygotował dla siebie inną zawodową ścieżkę. Fani nie kryli smutku, a teraz w sieci pojawił się również wpis innej prezenterki TVP.

2024 rok

Weronika Nowakowska, polska biathlonistka, dwukrotna medalistka mistrzostw świata, która w Telewizji Polskiej również zajmuje się sekcją sportową, postanowiła na forum pożegnać kolegę po fachu. Udostępniła ich wspólne zdjęcie, a pod nim nie żałowała ciepłych słów.

To od Maćka mogłam się uczyć sztuki prezenterskiej i pod jego skrzydłami pracować przy Igrzyskach Europejskich. Zawsze profesjonalny, pogodny, pomocny i odnoszący się z dużym szacunkiem do całego pracującego zespołu (to ostatnie cenię szczególnie). Maćku dziękuję i życzę powodzenia na nowych ścieżkach kariery

Wpis Nowakowskiej dobitnie pokazuje, że Maciej Kurzajewski, mimo niełatwych ostatnich miesięcy, był w TVP postacią szanowaną. Myślicie, że sprawdzi się w Polsacie?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Fani lamentują po odejściu Macieja Kurzajewskiego z TVP: "Przykre to wszystko"

Prezenterka TVP żegna Maćka Kurzajewskiego Instagram@maciejkurzajewski

Maciej Kurzajewski Arsen Petrovych/TVP/East News