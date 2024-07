Tego nie spodziewał się nikt. W połowie tygodnia w mediach pojawiła się informacja, że Maciej Dowbor uległ poważnej kontuzji w programie "Celebrity Splash". Prezenter do końca miał nadzieję, że uda mu się jednak wskoczyć do wody, jednak lekarze zabronili mu tego na co najmniej dwa tygodnie. Produkcja musiała więc poszukać zastępstwa dla Macieja. Według regulaminu, jest to osoba, która w poprzednim odcinku była najbliższa wejścia do kolejnego etapu, a mianowicie - Andrzej Młynarczyk.

Gwiazdy w pierwszym odcinku Celebrity Splash: