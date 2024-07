Luxuria Astaroth pojawiła się w polskim show-biznesie za sprawą teledysków Donatana, gdzie eksponowała swoje wdzięki. Kontrowersyjne wypowiedzi, ciekawa uroda i nietuzinkowe podejście do życia sprawiły, że stała się ulubienicą mediów. Niestety nie wszystkim styl życia modelki spodobał się, w związku z czym dorobiła się już pokaźnego grona antyfanów gromadzących się na Facebooku. Przypomnijmy: Internauci oburzeni zachowaniem Luxurii

Luxuria mimo, że wygląda na dużo starszą, dopiero niedawno przekroczyła próg pełnoletności. Dziewczyny w jej wieku uczą się teraz w liceum i przygotowują do matury - ona ma jednak zupełnie inny pomysł na siebie, a nauka jest czymś co z pewnością nie zajmuje jej czasu. W jednym z wywiadów wprost przyznała, że nie lubi się uczyć, a książki czyta tylko wtedy... kiedy jest po narkotykach.



Jak się najaram, uwielbiam czytać książki w chuj. I to już nawet nie musi być dobra książka, to może być cokolwiek - nawet lektura szkolna, gdzie naprawdę no... nie kwapię się do lektur. Nienawidzę polskiego, no nie oszukujmy się. Wolę matematykę. - wyznaje w rozmowie ze starry.tv