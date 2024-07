1 z 6

Zuza Krajewska/LAF AM

Łukasz Jakóbiak z pewnością jest przykładem na to, że kreatywność w połączeniu z ciężką pracą i determinacją mogą przynieść sukces. Internetowy program "20m2 Łukasza" obchodził niedawno swoje drugie urodziny, a gospodarz wyprawił z tej okazji wielką imprezę urodzinową, o której mówiło się dużo jeszcze na długo po jej zakończeniu. Przypomnijmy: Celebryci świętowali w modnym klubie urodziny 20m2 Łukasza

W ciągu dwóch lat działalności Łukasz przepytał największe nazwiska polskiego show-biznesu m.in. Dodę, Magdę Gessler, Justynę Steczkowską, a nawet Edytę Górniak. Wysiłki Łukasza doceniła "Viva!" i w ostatnim numerze magazynu możemy przeczytać wywiad z dziennikarzem opatrzony kolorową sesję. Warto podkreślić, że to pierwszy taki przypadek, aby internetowa osobowość trafiła na rozkładówkę ekskluzywnego magazynu o gwiazdach.

Zobacz: Górniak u Jakóbiaka - o synu, rodzinie, Krupie i o tym, co ją "wku*wia"

Autorką kolorowych zdjęć jest Zuza Krajewska, a pomysłodawcą był sam Jakóbiak. Na fotografiach możemy podziwiać go m.in. skaczącego do basenu w gustownym garniturze. Bez nadęcia, z dystansem do siebie i humorem czyli takiego Łukasza, jakiego poznaliśmy w 20-metrowej kawalerce.

Zobaczcie sesję Łukasza Jakóbiaka dla "Vivy!" poniżej: