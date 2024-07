Wczoraj na antenie Polsatu pojawił się pierwszy odcinek kolejnej już edycji "Tańca z gwiazdami". Na parkiecie zaprezentowało się grono gwiazd, a wśród nich znajdował się Łukasz Garlicki. Aktor do tej pory nie miał najlepszej reputacji. Zobacz: Jest pierwszy spot nowej edycji Tańca z Gwiazdami ze wszystkimi uczestnikami!

Reklama

Nie jest tajemnicą, że w ostatnim okresie swojego życia aktor prowadził bardzo hulaszcze życie i nie miał żadnych ograniczeń. Garlicki często imprezował i oddawał się wielu przyjemnościom z różnym skutkiem. W prasie pisano o tym, że nie kontroluje już tego, co robi, a niedługo będzie skończony w branży. Tymczasem wyszedł na prostą i właśnie będziemy mogli oglądać go w tanecznym show. Ostatnio udzielił także wywiadu, w którym opowiedział jak to jest żyć bez alkoholu:

Strasznie miło. Jakby odsłoniły się firanki, jakby ktoś więcej światła wpuścił do pokoju. Fajny stan. Chodzi o czystość spojrzenia i wewnętrzny spokój. O mniej agresji, więcej życzliwości, otwarci, bezinteresowności, serdeczności. O proste rzeczy. Stan zdziwienia światem, świeżość spojrzenia, ostry obraz - wyznał w "Grazii".

Trzymacie za niego kciuki?

Zobacz: Gwiazdy na premierze "Dzień Dobry, kocham Cię"



Zobacz także





Reklama

Wszystkie pary "Tańca z Gwiazdami":