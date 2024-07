1 z 14

Dzisiaj w jednym z warszawskich kin odbyła się premiera najnowszego filmu Ryszarda Zatorskiego "Dzień dobry, kocham Cię" z Barbarą Kurdej-Szatan w roli głównej. Choć na co dzień słynna blondynka z reklam gra w Teatrze Muzycznym Roma to na dużym ekranie był to jej debiut. Jak sobie poradziła? O tym dowiemy się już 7 listopada, wtedy film wchodzi do kin.

Z okazji premierowego pokazu w Złotych Tarasach pojawiła się plejada gwiazd, m.in: Łukasz Garlicki, Anna Dereszowska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i inni.

Która gwiazda wyglądała najlepiej?