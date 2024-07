Vanessa Hudgens coraz mocniej zaznacza swoją obecność na stylowej mapie Hollywood. Młoda gwiazdka Disney'a pojawiła się w ciągu ostatnich kilku dni w aż dwóch bardzo udanych stylizacjach. Czym bardzo zwróciła naszą uwagę.

Vanessa Hudgens podczas pobytu w Londynie zjawiła się w studiu BBC Radio One. Miała na sobie biały komplet z krótkim topem od Catherine Malandrino (wiosna-lato 2013) oraz spodniami w kant. Swój look uzupełniła cielistymi sandałkami Giuseppe Zanottiego z metalową aplikacją na pięcie. Innym razem Vanessa Hudgens pojawiła się na Regent Street w sklepie Apple na evencie Meet the Actor. Gwiazda miała na sobie pięknie wyszywany garnitur Moschino (jesień-zima 2013/14). Bardzo kontarstujący ze świeżym, letnim lookiem z występu w radiu.

W obu przypadkach Vanessa Hudgens swój look uzupełniła dużą, czarną torbą Givenchy, model "Nightingale".

