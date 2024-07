Do tego, że każdy celebryta potrafi pisać książkę zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Zazwyczaj są to autobiografie opowiadające o wspaniałym życiu danej gwiazdy. Czasem są to książki kucharskie ze sprawdzonymi przepisami, które gwiazdy gotują między planem filmowym a sesją zdjęciowym, czasem porady jak zostać gwiazdą, a czasem jak być pięknym i młodym.

Reklama

Liv Tyler postawiła na coś zupełnie nowego! Nauczy swoich czytelników dobrych manier. Aktorka napisze książkę przy współpracy swojej babci, która jest założycielką Waszyngońskiej Szkoły Protokołu. Taki wsparcie być może spowoduje, że książka celebrytki rzeczywiście będzie miała istotny przekaz. Dzieło będzie nosić nazwę "Modern Manners", czyli Nowoczesne Maniery.

- Uważam, że ostatnio mało kto pamięta o dobrym wychowaniu. Zdecydowałyśmy się przypomnieć o jego istnieniu. Napiszemy ją razem, bo babcia jest wielką znawczynią etykiety - wyznała Tyler.

A Wy, jak uważacie rzeczywiście w tych czasach ludziom brakuje dobrych manier?

Reklama

pijavka