Śmierć Liama Payne'a, który zginął tragicznie w wieku zaledwie 31 lat wstrząsnęła mediami i światem show-biznesu. Fani gwiazdora zachodzą w głowę, co przyczyniło się do tego wydarzenia, a w sprawie ujawnianie są coraz bardziej szczegółowe informacje. Zdjęcia, które mają przedstawiać wnętrze pokoju hotelowego mężczyzny krążą po sieci, a teraz magazyn "People" dotarł do kolejnych, wstrząsających ustaleń. Liam Payne faktycznie wyskoczył, a nie wypadł z okna? Włos jeży się na głowie na samą myśl...

Nowe okoliczności śmierci Liama Payne'a. Wyskoczył celowo?

Liam Payne, były członek słynnego zespołu One Direction, tragicznie zmarł 16 października 2024 roku po skoku z balkonu swojego hotelowego pokoju w Buenos Aires. Argentyńska policja potwierdziła, że Payne przebywał w hotelu CasaSur Palermo, gdzie obsługa zgłosiła jego agresywne zachowanie, być może wywołane substancjami psychoaktywnymi. Wkrótce potem doszło do dramatycznego incydentu.

Początkowo media donosiły o "upadku z balkonu", jednak lokalne władze potwierdziły dla magazynu „People”, że Payne miał celowo wyskoczyć z hotelowego okna:

Jak potwierdzają lokalne władze w rozmowie z nami, Liam Payne ''wyskoczył z balkonu'' swojego pokoju hotelowego - przekazał magazyn ''People''.

Payne przyjechał do Argentyny, by uczestniczyć w koncercie swojego byłego kolegi z zespołu, Nialla Horana. Według świadków, Liam miał wcześniej problemy ze zdrowiem psychicznym i zmagania z uzależnieniami, co wzbudzało niepokój fanów i bliskich.

W przeszłości Payne wielokrotnie publicznie mówił o swoich problemach związanych z nadużywaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych. Mimo że w ostatnich latach podejmował wysiłki na rzecz poprawy swojego zdrowia psychicznego i fizycznego, jego sytuacja pozostawała niestabilna. Jego tragiczna śmierć wzbudziła ogromne poruszenie wśród fanów, którzy wyrażają swoje kondolencje w mediach społecznościowych.

Zarówno fani, jak i znani artyści, wyrażają swój żal po stracie Liama. Tragiczna śmierć Payne’a to ogromna strata dla branży muzycznej, a jego pamięć na zawsze pozostanie w sercach fanów. Oświadczenie wydała również rodzina muzyka:

Liam na zawsze będzie żył w naszych sercach i zapamiętamy go za jego życzliwą, zabawną i odważną duszę. Jako rodzina wspieramy się nawzajem najlepiej, jak możemy i prosimy o prywatność i przestrzeń w tym okropnym czasie - przekazano.

Oto, co znaleziono w pokoju hotelowym Liama Payne'a

Nie tylko sam upadek z hotelowego balkonu budzi wątpliwości. W mediach pojawiły się informacje, a nawet zdjęcia tego, co znaleziono w pokoju, w którym przebywał Liam Payne. Na fotografiach widać m.in. charakterystyczny, biały proszek czy rozbity ekran telewizora. Trzeba przyznać, że widok jest naprawdę przygnębiający i zdaje się potwierdzać jego zachowanie, które zaniepokoiło obsługę hotelu:

Mamy gościa, któremu odbija pod wpływem narkotyków i alkoholu. Gdy jest przytomny, niszczy wszystko, co tylko znajduje się w jego pokoju. I cóż, potrzebujemy, żebyście wysłali pomoc - było słychać na nagraniu.

Co sądzicie o najnowszych doniesieniach ws. śmierci byłego gwiazdora One Direction?

