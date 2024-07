Ależ Robert Lewandowski ma ciało! W sobotnie popołudnie piłkarz rozegrał bardzo ważny mecz. Jego drużyna Bayern Monachium zdobyła mistrzostwo Niemiec, dzięki dwóm bramkom, które strzelił Robert Lewandowski! Ania Lewandowska mocno mu kibicowała i trzymała za niego kciuki. Niestety nie mogła dopingować go na trybunach, bo pracowała, ale dzielnie wspierała go z domu, czym pochwaliła się na Instagramie. Jak widać to wsparcie przyniosło efekt, a napastnik dał z siebie wszystko. Cała drużyna po zakończonym meczu świętowała w szatni. I to w jakim stylu! Robert Lewandowski pochwalił się na Instagramie zdjęciem z kolegami z boiska bez koszulek. Musimy przyznać, że zrobiło się baaardzo gorąco i nie możemy oderwać wzroku od umięśnionych i wysportowanych ciał piłkarzy. I pomyśleć, że Ania Lewandowska ma takiego przystojniaka na co dzień! :) Zobaczcie zdjęcie!

Robert Lewandowski bez koszulki

Ania Lewandowska kibicowała Robertowi podczas sobotniego meczu