W rodzinie Roberta Lewandowskiego trwa prawdziwy baby boom. Dopiero co, rodzina powitała na świecie małą Laurę a już niedługo urodzi się kolejne niemowlę. Siostra Roberta Lewandowskiego, Milena, w Dzień Matki podzieliła się radosną informacją, że niedługo po raz drugi zostanie mamą. Z kolei z okazji Dnia Dziecka pokazała wyjątkową sesję ciążową, w której wzięła udział wraz z mężem i synem. Zobacz także: Rodzina Roberta Lewandowskiego znowu się powiększy. Jego siostra, Milena Lewandowska, jest w ciąży! Siostra Roberta Lewandowskiego pokazała ciążową sesję Siostra Roberta Lewandowskiego, Milena Lewandowska-Miros, pokazała efekty rodzinnej sesji ciążowej. Opublikowała zdjęcia z okazji Dnia Dziecka. Pod wzruszającymi kadrami napisała: Rodzinny portret z moimi ukochanymi dziećmi Milena do zdjęć pozowała w dwóch obcisłych sukienkach, czarnej i białej, które idealnie podkreślały jej piękne ciążowe krągłości. Przyszła mama wygląda pięknie. Komplementów nie szczędziła m. in. Marta Glik: Piękna Mami 💖 Pod zdjęciem przyszłej mamy pojawiło się sporo komplementów: - Jest i czarna kiecka, rok na to czekałam 🤪❤️❤️❤️❤️ - czarny wyszczupla 🤷🏻‍♀️😂🖤 - odpowiedziała Milena - Jak bym widziała panią Iwonkę 🙉 💕 cała mama od stóp do głów jak siostry 🙊🤩gratulacje kochana 🥰zdrówka 😘 - Gratulacje 🎊 Fajny rok przed Waszą rodzinką😊 To zdecydowanie wyjątkowy czas dla rodziny Lewandowskich. Laura, druga córka Roberta i Ani Lewandowskich urodziła się dokładnie 6 maja. Niedługo w ich rodzinie pojawi się kolejne maleństwo. Co za radość! Zobacz także: Robert Lewandowski świętuje dzień dziecka z Laurą i Klarą! Pokazał urocze...