Anna Lewandowska kibicowała Robertowi Lewandowskiemu podczas sobotniego meczu Bayern Monachium vs. FC Ingolstadt! To był bardzo ważny mecz dla Polaka, ponieważ jego drużyna walczyła o mistrzostwo Niemiec. I udało się! Drużyna Roberta Lewandowskiego wygrała z przeciwnikami 2:1, co jest z pewnością zasługą naszego napastnika, który strzelił dwie bramki w pierwszej połowie! Anna Lewandowska mocno wspierała męża, ale z domu podczas swojej pracy. Trenerka pochwaliła się zdjęciem na Instagramie, na którym widać, jak robi zdjęcia na swojego bloga, a w tle leci mecz, w którym gra Robert Lewandowski. Gwiazda chce być na bieżąco, jeśli chodzi o wydarzenia dotyczące jej męża, dlatego stara się być obecna na niemal każdym meczu. Niestety nie zawsze jest to możliwe, ale wspiera go duchowo z domu. My niezmiennie jesteśmy dumni z piłkarza i jego sukcesów!

Anna Lewandowska kibicuje Robertowi Lewandowskiemu

Robert Lewandowski w sobotę rozegrał mecz o mistrzostwo Niemiec