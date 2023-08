Robert Lewandowski w dniu urodzin otrzymał wyjątkowy prezent i kolejne uhonorowanie jego pracy zawodowej. Anna Lewandowska nie ukrywa, że jest dumna z męża i sama jest pod wrażeniem prezentu, jaki otrzymał tego dnia jej mąż. Nie uwierzycie, o co chodzi!

21 sierpnia Robert Lewandowski świętował swoje 35. urodziny i z tej okazji już w domu czekał na niego wyjątkowy tort i życzenia, ale wieczorem piłkarz razem z żoną wziął udział w wyjątkowym wydarzeniu, które jest dla niego bardzo ważne. Anna Lewandowska pisze wprost, że jest bardzo dumna z męża, a Robert Lewandowski dodaje, że to był wyjątkowy dzień. Wszystko przez tę jedną uroczystość!

Robert Lewandowski wziął udział we wręczeniu nagród podczas uroczystych obchodaów 60-lecia Bundesligi. Piłkarz jako pierwszy cudzoziemiec został odznaczony i znalazł się wśród legendarnych sportowców. To wydarzenie było naprawdę wyjątkowe dla Roberta Lewandowskiego, o jego randze świadczą te słowa:

Co to był za wyjątkowy dzień!

Dziś w dniu moich 35 urodzin miałem przyjemność uczestniczyć w obchodach 60-lecia Bundesligi i zostałem odznaczony "Heroes of 60 years of the Bundesliga" ("Helden 60 Jarhe Bundesligi"). To wielki przywilej być rozważanym wśród legend takich jak Wolfgang Overath, Karl-Heinz Rummenigge, Matthias Sammer, Felix Magath, Lothar Matthäus i Thomas Müller, a tym bardziej być jedynym cudzoziemcem w tej grupie. Bardzo dziękuję za tę nagrodę. Gra w Bundeslidze zawsze będzie ważną częścią mojego życia.

Dziękuję wszystkim za życzenia urodzinowe, to był niezapomniany dzień!