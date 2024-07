Anna Lewandowska od czasu do czasu pozwala Robertowi na fast foody! Na swoim instagramowym proflu znana trenerka zamieściła zdjęcie bardzo smakowicie wyglądającej pizzy. W opisie do zdjecia napisała, że jest to specjalne danie dla jej męża Roberta. Oczywiście, jak nietrudno się domyślić, jest to pizza w zdrowej, bezglutenowej wersji z dodatkiem szpinaku i prawdopodobnie tuńczyka. Niestety Ania nie chciała podzielić się ze swoim fanami dokładnym przepisem. Domyślamy się, że przepis na ulubioną pizzę Roberta Lewandowskiego może pojawić się w książce znanej trenerki.

Bezglutenowa pizza! Pycha!!!! Przepis --> tajne przez poufne Specjalnie dla @_rl9.

Fanom Ani bardzo spodobało się zdjęcie pizzy i wręcz domagali się przepisu. Ostatni posty trenerki wbudziły lawinę hejtu, lecz tym razem było znacznie bardziej pozytywnie!

Pani Ania to super Babka!!! Jest normalna, skromna i bardzo miła. Miałyśmy okazję ćwiczyć razem w Łodzi i jesteśmy pod dużym wrażeniem. Smakowicie wygląda! Wyglada pysznie ;) Smacznego... Szkoda, że tajne przez poufne, ale coś Tylko dla Was musi być.

A Wam jak się podoba pizza dla Roberta? Mielibyście ochotę na kawałek? ;)

Trenerka starannie dba o dietę swoją i męża. Rzadko pozwala sobie na chwilę słabości. ;)