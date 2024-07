Robert Lewandowski potwierdził, że Ania jest w ciąży! W rozmowie z NC+ zdradził, że to już piąty miesiąc ciąży! Marzeniem Roberta było to, że jako pierwszy poinformuje o tym, że razem z Anią spodziewają się dziecka. Jak do tego doszło?

Reklama

Po golu z rzutu wolnego Lewandowski razu pobiegł po piłkę, włożył ją pod koszulkę, a do ust skierował kciuka i poinformował świat w ten sposób, że zostanie ojcem!

Zobacz: Lewandowska jest w 5. miesiącu ciąży! Przypominamy pełne miłości wakacje pary w Grecji ;) ZDJĘCIA

Zobacz także

Już chyba każdy wie, dla kogo była dedykacja. Ania jest w ciąży, to piąty miesiąc i już ciężko to ukrywać. Miałem marzenie, że jak żona będzie w ciąży, to ja poinformuję o tym pierwszy i dziś się to udało - powiedział w wywiadzie Robert Lewandowski!

Więcej: Anna Lewandowska ma ciążowe zachcianki? Skusiła się na fast food?! ZDJĘCIE

Zobacz: Anna Lewandowska potwierdza informacje o ciąży! Dodała zdjęcie i wymowny podpis!

Przyszli rodzice już niebawem powinni się dowiedzieć czy to będzie chłopiec czy dziewczynka! Wiele osób stawia na syna! Informacja o tym, że Anna Lewandowska jest w ciąży, zelektryzowała świat. Wszyscy ślą gratulacje i cieszą się z radosnej nowiny w rodzinie jednego z najlepszych napastników na świecie. Trenerka dodała także pierwszy wpis o swojej ciąży.

Zobacz także: Internauci cieszą się z ciąży Lewandowskiej i... trochę z tego żartują. Najlepsze komentarze i memy!

Zobacz:

Tak Robert Lewandowski cieszy się z tego, że zostanie ojcem! "Po meczu nie rozstaje się z piłką!"

Przyjaciółka Anny Lewandowskiej zdradziła płeć dziecka?! Będzie chłopiec czy dziewczynka?

Ania i Robert Lewandowscy w kwietniu 2017 powitają na świecie swoje pierwsze dziecko.

Instagram

Ania i Robert są trzy lata po ślubie. Teraz zostaną rodzicami.

EastNews/Instagram

Reklama

Robert Lewandowski tak poinformował, że zostanie ojcem.