Anna Lewandowska jest w ciąży! Ania jest już w 5. miesiącu ciąży. Robert Lewandowski nie posiada się z radości i ogłosił podczas meczu całemu światu, że zostanie tatą. A jak zareagował świat? Prezydent Andrzej Duda pogratulował, Monika Olejnik również, Internauci pod zdjęciami wypisują jak się cieszą z powody szczęścia Lewandowskich. Ale i też sobie żartują, wyliczają, gdzie Ani i Robert mogli począć przyszłego potomka. Wyszło im, że w Mikołajkach :). Typują imię dla ewentualnego syna Lewandowskich, czyli Mikołaj :).

Co jeszcze wypisują? Na pewno, że będzie to bezglutenowa ciąża i dziecko. Co jeszcze? Wybraliśmy dla was najlepsze komentarze w sieci i memy!

