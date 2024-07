Anna i Robert Lewandowscy wypoczywają na wakacjach w Dubaju. Na Instagramie trenerki pojawiło się pierwsze zdjęcie z ich wyjazdu. Para pokazała, jak piją wodę kokosową w przepięknej, plażowej scenerii. Lewandowscy polecieli na wakacje we wtorek. Wcześniej spędzili rodzinne święta w swoim domu na Mazurach.

Lewandowscy na wakacjach

To był rok pełen wrażeń dla państwa Lewandowskich! Najpierw liczne sukcesy zawodowe Roberta i Ani, a pod koniec roku informacja o ciąży! Piłkarz Bayernu Monachium i jego żona właśnie spodziewają się swojego pierwszego dziecka. Pierwszy potomek Lewandowskich przyjdzie na świat wiosną 2017 roku. Para jest bardzo podekscytowana oczekiwaniem na potomka, a przyszły tata nie kryje dumy. Zanim jednak na świecie pojawi się dziecko Lewandowskich, para ma czas, by odpowiednio się przygotować do tego ważnego momentu. Zarówno Robertowi, jak i Ani przyda się wypoczynek. Na miejsce relaksu para wybrała ekskluzywny Dubaj. A początek urlopu uczcili oczywiście zdrową wodą kokosową!

Anna i Robert Lewandowscy wypoczywają w Dubaju. Ależ im dobrze!

Lewandowscy po świętach postanowili uciec od zimy i naładować baterie.

