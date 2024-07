Anna Lewandowska i Robert Lewandowski niedawno obchodzili drugą rocznicę ślubu, a za dużo, jak na młodych małżonków, się nie widują. Wszystko przez zobowiązania zawodowe. Wiecznie są w rozjazdach. Robert niedawno był w Chinach, gdzie fani szaleli na jego widok, a Ania na szkoleniach z dietetyki klinicznej i na charytatywnym meczu gwiazd z Marcinem Gortatem.

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski jada razem na obóz

Teraz Robert wrócił, ale okazuje się, że nie zamierza rozstawać się z żoną i jedzie z nią na obóz. Dziś wieczorem wyjeżdżają na obóz, gdzie główną ekspertką od ćwiczeń i zdrowego żywienia będzie Ania. W dniach 25.07.2015 - 01.08.2015 w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo Stara Wieś” można trenować i zdrowo gotować z Anną Lewandowską. Cena obozu wynosi 2800 zł.

Dlatego Ania dziś od rana się pakowała, a potem... Trenowała razem z mężem :). Biegali i spacerowali trzymając się za ręce! To jest sposób Lewandowskich na to, by pobyć trochę razem.

Zobaczcie sami, jak to wyglądało.





