Natalia Lesz już wkrótce wystąpi w najnowszym serialu „Rezydencja”. Okazuje się, że artystka wcieli się w postać młodej i bardzo bogatej piosenkarki. Jak poinformował „Fakt” pomimo tego, że będzie to drugoplanowa rola, to postać grana przez Lesz ma zagościć w serialu na dłużej.

Według tabloidu, gwiazda będzie musiała zagrać... samą siebie! A to może oznaczać jedynie, że praca na planie nie będzie sprawiać jej zbyt wielu kłopotów.

Piosenkarka coraz chętniej przyjmuje propozycje pracy w serialach. Miejmy nadzieję, że w związku z tym artystka nie przestanie zajmować się muzyką, która do tej pory była dla niej najważniejsza.