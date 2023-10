Justyna Steczkowska to nie tylko uwielbiana polska artystka, ale też wspaniała mama. Gwiazda ma trójkę dzieci ze związku z Maciejem Myszkowskim - Leona, Stanisława i Helenę. I właśnie młodszy syn piosenkarki, Stanisław, wszedł w dorosłość. Z tej okazji na instagramowym profilu wokalistki pojawił się piękny wpis oraz mnóstwo nowych zdjęć Stanisława. Fani zachwycają się jego urodą i piszą wprost, że to prawdziwy przystojniak!

Justyna Steczkowska niezmiennie od 30 lat podbija polską scenę muzyczną. Gwiazda należy do grona najpopularniejszych polskich wokalistek, która zachwyca nie tylko swoim głosem, ale także figurą i osobowością. Justyna Steczkowska jest też wspaniałą mamą - jej najstarszego syna, Leona, fani gwiazdy dobrze znają. 22-latek wkroczył do świata show biznesu i spełnia się jako DJ. Z kolei młodsze pociechy piosenkarki, Stanisław i Helena, nie są tak często pokazywane przez sławną mamę. Tym razem jednak Justyna Steczkowska zrobiła wyjątek i pokazała Stanisława. Gwiazda miała ku temu ważny powód - Stanisław właśnie skończył 18 lat!

Zobacz także: Syn Justyny Steczkowskiej nosi mamę i partnerkę na rękach: "Jak siostry"

Justyna Steczkowska opublikowała wpis, w którym pokazała mnóstwo zdjęć Stanisława. Opatrzyła post pięknym podpisem:

- Dziś nasz syn Stanisław kończy 18 lat. Trudno uwierzyć mi w to, że jeszcze niedawno brał udział w sesji do płyty "Puchowe Kołysanki" i wyglądał jak jasnowłosy aniołek ???? Wszystkiego co najlepsze synku od nas ❤ Zawsze byłeś i będziesz naszym szczęściem, radością i dumą - napisała piosenkarka.