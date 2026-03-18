Ich historia jest niczym gotowy scenariusz na film. Niemal dekadę temu Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak postanowili postawić wszystko na jedną kartę i zawierzyć specjalistom społecznego eksperymentu TVN, wchodząc w związek małżeński z zupełnie obcą sobie osobą. Eksperyment zapoczątkowany w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, a zakochani właśnie świętują ósmą rocznicę ślubu. Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowali w sieci nie tylko wzruszające nagranie z ceremonii, ale też zdradzili, jak obecnie się czuje walczący z glejakiem IV stopnia mężczyzna.

Związek Anity Szydłowskiej i Adriana Szymaniaka jest doskonałym przykładem na to, że zaaranżowane małżeństwo potrafi być równie szczęśliwe i trwałe jak to, które jest następstwem wieloletniego związku. Para dokładnie osiem lat temu została ze sobą skojarzona na podstawie szeroko zakrojonych badań psychologicznych i antropologicznych, poznając się dopiero w dniu ceremonii zaślubin. Co więcej, "Ślub od pierwszego wejrzenia" był dla nich nie tylko przygodą, ale początkiem wspólnego życia na dobre i na złe.

Zakochani doczekali się dwójki dzieci, Jerzego i Bianki i przez lata dzielili się w mediach społecznościowych swoją codziennością. Radosne rodzinne kadry w lipcu 2025 przerwane zostały przez druzgocące wieści. U Adriana Szymaniaka zdiagnozowano glejaka IV stopnia. Pomimo walki z agresywnym nowotworem mózgu, para stara się jednak z nadzieją patrzeć w przyszłość. Niedawno Adrian ze "ŚOPW zabrał głos ws. swojego stanu zdrowia. Teraz milczenie przerwała także jego żona Anita, która opublikowała w sieci romantyczne kadry, celebrując 8. rocznicę ślubu z ukochanym.

Oni właśnie podejmują najbardziej szaloną decyzję w życiu i biorą prawdziwy ślub z całkowicie obcą osobą! Nie wiedzą, że za 8 lat będą mieli razem dwójkę dzieci, pieska, chomika, będą bardzo szczęśliwi, ale też będą mierzyć się z największym wyzwaniem i chorobą nowotworową, która zbliży ich jeszcze bardziej .. - napisała na Instagramie Anita ze ''Ślubu od pierwszego wejrzenia''.

Na nagraniu widzimy fragment 3. sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w którym Anita i Adrian stanęli na ślubnym kobiercu.

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o stanie zdrowia Adriana

Adrian Szymaniak ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma już za sobą liczne operacje, radio i chemioterapię, a niedawno wdrożył również leczenie terapią TT Fields Optune. Para stara się na bieżąco odpowiadać na liczne pytania fanów, relacjonując kolejne postępy leczenia. Pod koniec lutego Anita ze "ŚOPW" opowiedziała o wznowie choroby Adriana, a teraz przy okazji celebracji 8. rocznicy ślubu postanowiła nieco uspokoić internautów.

Dziś nasza rocznica i nie ma nic lepszego niż wieści z rezonansu, że wszystko ze zdrowiem jest stabilnie! Badania wyszły dobrze! - napisała na Instagramie Anita ze ''Ślubu od pierwszego wejrzenia''.

Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. Pod postem tuż obok licznych gratulacji nie zabrakło także ciepłych komentarzy, w których internauci życzyli Adrianowi dużo siły w walce z chorobą.

Poryczałam się. Skoro jest stabilnie to życzę wam tylko zdrówka na następne lata.

Cały dzień czekałam na wieści o badaniach. Ufff... Wszystkiego najlepszego dla Was - czytamy w komentarzach.

My również przyłączamy się do tych słów.

