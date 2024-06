Lenka i Jan Klimentowie od rana mają powody do radości. Okazuje się, że tancerze obchodzą właśnie ósmą rocznicę swojego ślubu, a w sieci pojawił się wzruszający wpis podsumowujący ich wspólne, dotychczasowe życie: "Jeśli jesteśmy pewni miłości to nie ma nic silniejszego". Musicie to zobaczyć!

Lenka i Jan Klimentowie dali się poznać podczas wielu edycji "Tańca z Gwiazdami". Para zyskała sympatię widzów, którzy cenili w czeskim małżeństwie szczerość i życzliwość. Jan Kliment kilkukrotnie wygrał taneczny format, jednak po kilku latach rozstał się z Polsatem na rzecz bycia jurorem w "Mam Talent". Ścieżka zawodowa tancerzy wciąż się zmienia, jednak jedno jest niezmienne! Ich uczucie i wielka miłość, którą przeżywają już 15 lat. Teraz do sieci trafiło nagranie ze ślubu Klimentów, który odbył się 8 lat temu. Tylko spójrzcie, co napisała pod wideo Lenka Klimentowa.

4 czerwca 2016 to będzie zawsze wyjątkowy dzień! Jeden z najpiękniejszych bo nie tyle że ślub i papiery ale liczą się wspomnienia, przyjaciele, z którymi spędziliśmy ten najpiękniejszy dzień i dla nas tak bardzo ważny! Liczy się miłość… nasza miłość, która trwa już tak naprawdę niedługo 15 lat.Dziś mija ósma rocznica naszego ślubu, a ja sobie wszystkie te piękne momenty tego właśnie dnia przypominam. Najpiękniejsze w tych czasach jest że można zerknąć do telefonu i przypomnieć sobie dzięki zdjęciom i filmikom każdą chwilę tego dnia

Następnie tancerka zwróciła się do swojego męża zwracając uwagę na to, w jak wspaniałym miejscu w życiu się znajdują i ile już razem przeszli. Przypominamy również, że po 6. latach starań Lenka i Jan Klimentowie doczekali się swojego pierwszego synka-Cristianka, który ma już półtora roku.

@janekkliment po ośmiu latach małżeństwie dziś ten dzień świętujemy cała rodzinka w naszym pięknym mieszkaniu szczęśliwi i wciąż zakochani co najważniejsze! Przecież nie zawsze jest łatwo i nie zawsze związek tylko kwitnie, Ale ważne by umieć rozwiązać problemy umieć komunikować dogadacie a przede wszystkim chcieć bo nam zależy. Łatwo niestety w dzisiejszych czasach pobrać się i później rozstawać… nigdy nie wiemy co będzie, nigdy nie wiemy co nas spotka, Ale ważne jest to czego chcemy. Jeśli jesteśmy pewni miłości to nie ma nic silniejszego… ja jestem pewna milacku, dziękuję za tych przepięknych osiem lat!

