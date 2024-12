Lenka Kliment podzieliła się swoim szczęściem! Ukochana Jana Klimenta wrzuciła do mediów społecznościowych piękne rodzinne zdjęcia i nagranie z okazji naprawdę wyjątkowego wydarzenia. Okazuje się, że para ma co świętować! Fani są oczarowani i składają życzenia.

Wielka radość w domu Lenki i Jana Klimentów. Wzruszyłam się, że to już

Lenka i Jan Klimentowie zdobyli ogromną sympatię widzów i naprawdę sporą popularność dzięki występom w programie "Taniec z Gwiazdami". Para zgromadziła na swoich profilach na Instagramie mnóstwo fanów, którzy mogą śledzić ich prywatne życie, którym chętnie dzielą się w sieci. To właśnie w mediach społecznościowych w czerwcu 2022 roku para ogłosiła radosne wieści, że ich rodzina się powiększy. Lenka i Jan Klimentowie starali się o dziecko sześć lat, a dwa lata temu spełniło się ich największe marzenie i na świecie pojawił się ich ukochany synek.

Dumni rodzice od samego początku chętnie pokazywali rozczulające kadry z małym Cristiankiem, który skradł serca internautów. Choć trudno w to uwierzyć, to synek Jana i Lenki dokładnie 1 grudnia świętował już swoje drugie urodziny! Z tej okazji Klimentowie wyprawili huczną imprezę na której nie mogło zabraknąć ich najbliższych, którzy razem z nimi cieszyli się z urodzin Cristianka. Do sieci trafiły urocze zdjęcia i nagranie.

URODZINKI W STYLU MICKIEGO I MINNIE. Tak świętował dziś swoje drugie urodziny nasz Cristianek Z najlepszymi cudownymi przyjaciółmi , sąsiadami, kolegami i koleżankami. I uwierzcie mi że nie tylko dzieci byli pod wrażeniem bo to naprawdę coś pięknego kiedy mogą się zorganizować tak piękne urodziny dla swojego dziecka! Oczywiście gdzie indziej niż na sali tanecznej napisała dumna mama chłopca.

(...) Jeszcze tylko tak od siebie dodam że naprawdę to jest coś przepięknego patrzeć na swoje dziecko biegające i szczęśliwe pomiędzy innymi dziećmi, wiedząc że jest przede wszystkim zdrowe i mam to szczęście że mogę mu zapewnić wszystko co tylko w mojej mocy ale przede wszystkim dać mu miłość i być mu najlepszą mamą jaką mogę dla niego być dodała.

Pod nagraniem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy z życzeniami dla synka Lenki i Jana Klimentów. Fani są zachwyceni małym Cristiankiem i jego rodzicami, którzy robią wszystko by ich syn był szczęśliwy.

Lenko i Janku ! Jesteście przesłodkimi rodzicami. Cristianek ma prawdziwe szczęście, że na Was trafił. A Wy, że na niego, cudowna rodzinka !!!

Wszystkiego najlepszego dla Cristianka dużo zdrówka I spełnienia marzeń

Cristianek rośnie jak na drożdżach- wszystkiego najlepszego słodziaku - zdrówka, szczęścia piszą fani.

My również życzymy małemu Cristiankowi wszystkiego co najpiękniejsze! Synek Lenki i Jana Klimentów to prawdziwy słodziak i jak widać, rośnie jak na drożdżach.

